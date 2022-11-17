Путин исключил из СПЧ Бабушкина, Сванидзе и Винокурову и включил Коца

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, которым обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, из состава СПЧ исключили главу "Комитета за гражданские права" Андрея Бабушкина, политического обозревателя Николая Сванидзе, Александра Асмолова, Марию Большакову, Александра Верховского, Екатерину Винокурову, Наталию Евдокимову, а также Ивана Засурского, Игоря Каляпина и Галину Осокину.

Тем временем в обновлённый состав совета вошли: военный корреспондент Александр Коц, член президиума "Свободного Донбасса" Елена Шишкина, детский омбудсмен Ульяновской области Екатерина Сморода, профессор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Рукшин, глава правления Союза писателей России Николай Иванов, а также глава регионального исполкома движения "Народный фронт "За Россию" в Подмосковье Юлия Белехова, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов и президент организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева. Кроме того, состав СПЧ пополнили ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников и глава Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.