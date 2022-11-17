Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 ноября 2022, 13:55
3735

Глава МИД Греции прибыл в Ливию и, отказавшись выходить из самолёта, улетел обратно

Глава МИД Греции Дендиас покинул Триполи сразу после прибытия

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прилетел в Триполи на самолёте, но отказался выходить и улетел обратно. В аэропорту его ожидала министр иностранных дел правительства национального единства Ливии Наджла Мангуш.

"Произошла неожиданная и вызывающая негодование ситуация: министр отказался покинуть самолёт и вернулся туда, откуда прилетел, без объяснения причин", — прокомментировали в МИД Ливии РИА "Новости".

В ведомстве добавили, что визит дипломата одобрили, несмотря на "несбалансированные заявления Афин в отношении суверенитета Ливии". Афинское агентство новостей AMHA сообщило, что изначально посещение Триполи не входило в планы Дендиаса, но он согласился на приглашение председателя президентского совета Ливии Мохамеда Менфи с условием, если на встрече будут только они вдвоём. Когда стало известно о присутствии Мангуш, министр покинул город.

Премьер Греции: В росте цен в мире и отдельно в стране виноват Путин
Премьер Греции: В росте цен в мире и отдельно в стране виноват Путин

По информации агентства, конфликт связан с тем, что Греция не признала турецко-ливийское соглашение по совместной эксплуатации месторождений углеводородов, а также меморандум о военном сотрудничестве и взаимопонимании по морским зонам.

Ранее политолог Юрий Светов заявил о том, что поддержка Грецией украинской заявки на вступление в НАТО объясняется тесными связями Турции с Россией.

BannerImage

Wikipedia / Υπουργείο Εξωτερικών

Илья Суриков
  • Новости
  • Греция
  • Ливия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar