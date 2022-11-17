Глава МИД Греции прибыл в Ливию и, отказавшись выходить из самолёта, улетел обратно

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прилетел в Триполи на самолёте, но отказался выходить и улетел обратно. В аэропорту его ожидала министр иностранных дел правительства национального единства Ливии Наджла Мангуш.

"Произошла неожиданная и вызывающая негодование ситуация: министр отказался покинуть самолёт и вернулся туда, откуда прилетел, без объяснения причин", — прокомментировали в МИД Ливии РИА "Новости".

В ведомстве добавили, что визит дипломата одобрили, несмотря на "несбалансированные заявления Афин в отношении суверенитета Ливии". Афинское агентство новостей AMHA сообщило, что изначально посещение Триполи не входило в планы Дендиаса, но он согласился на приглашение председателя президентского совета Ливии Мохамеда Менфи с условием, если на встрече будут только они вдвоём. Когда стало известно о присутствии Мангуш, министр покинул город.

По информации агентства, конфликт связан с тем, что Греция не признала турецко-ливийское соглашение по совместной эксплуатации месторождений углеводородов, а также меморандум о военном сотрудничестве и взаимопонимании по морским зонам.