Действующий президент Украины Владимир Зеленский — это управляемая несамостоятельная фигура, которая никак не влияет на объём поступающей от Запада помощи. Такое мнение газете "Петербургский дневник" озвучил директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. По его словам, основное противостояние ведётся по линии России и Запада и здесь не играет никакой роли, кто будет стоять во главе Украины.

"Помощь Запада Украине никуда не денется, пока Запад не решит свою проблему, а проблема для Запада состоит в ликвидации нынешнего российского субъектного положения на международной арене", — пояснил свою позицию он.

По словам Солонникова, ту же роль Украина выполнила и для G20 — выявить страны, которые идут на поводу у Соединённых Штатов, фактически являясь их вассалами. При этом стал ещё более очевидным раскол между политическими элитами, вызванный разной оценкой происходящего в мире, в том числе и российской спецоперации.

"Этот раскол был очень характерен на G20, когда не было группового фотографирования фактически, когда срывались совместные мероприятия, совместные обеды, когда отменялось огромное количество запланированных встреч, в том числе там Байден их отменял, и так далее, и так далее, да, никакого единства нет, это мы видели, это нынешний саммит снова показал", — отметил политолог.