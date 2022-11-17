"Дружелюбный поджигатель войны": Британцы осудили Зеленского за слова о причастности РФ к инциденту в Польше

Читатели британской газеты Daily Mail резко отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что на территорию Польши упали российские ракеты.

В комментариях к соответствующей новости пользователи пишут, что украинский лидер, вероятно, хочет начала мировой войны, делая такие высказывания.

"Зеленский, похоже, очень хочет начать третью мировую войну. Его опасная риторика всё ещё может её вызвать", — указал один из комментаторов.

"Дружелюбный поджигатель войны. Почему мы его финансируем?" — задался вопросом другой.

"Конечно, Зеленский будет утверждать, что это не их ракета, он хочет, чтобы Правительство Великобритании продолжало платить за его войну, и они такие же лопухи. Они будут, без разрешения налогоплательщиков!" — возмутился ещё один пользователь.

"Ему приходится продолжать делать вид, что он не знал, что это украинские ракеты. Иначе будет ясно, что он намеренно пытался начать третью мировую с помощью лжи", — считает читатель газеты.