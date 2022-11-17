Во Владивостоке педофил домогался восьмилетнего мальчика прямо на улице

Во Владивостоке неадекватный мужчина прямо на улице напал на восьмилетнего мальчика и домогался его. Как сообщили в Управлении Следственного комитета по Приморскому краю, инцидент произошёл днём 16 ноября.

Неадекватный мужчина напал на ребёнка во Владивостоке. Видео © VK / "На связи Владивосток"

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Кадры быстро разлетелись по социальным сетям и местным родительским чатам. Судя по видео, мужчина подбежал к ребенку сзади, повалил его на землю, а затем начал совершать с ним действия сексуального характера. Чем закончился инцидент, неизвестно, однако нападавшего уже задержали. Ему 33 года, он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. В каком состоянии ребёнок, не уточняется.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С подозреваемым работают следователи СК. В рамках уголовного дела в отношении него будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза", — сообщили в Следственном комитете.