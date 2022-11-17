Огромная домашняя аптечка и претензии к "непрофессионализму" врачей помогут выявить ипохондрика
Психолог Лобанова предупредила, что большая домашняя аптечка может быть одним из симптомов ипохондрии
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Под ипохондрией принято понимать психическое расстройство из группы соматоформных расстройств. От обычного беспокойства о своём здоровье этот диагноз отличается целым рядом признаков. О них читателям Лайфа рассказала психолог "СМ-клиники" Диана Лобанова.
Речь может идти о серьёзном расстройстве психики, если:
- вы постоянно контролируете показатели своего здоровья, например измеряете давление и пульс чаще, чем требуется;
- при малейших проблемах с самочувствием вы бежите к врачу;
- часто жалуетесь окружающим на своё здоровье;
- имеете в наличии большую аптечку со всеми нужными и ненужными препаратами (на всякий случай);
- склонны к постоянной тревожности и мнительности по поводу своего здоровья;
- остро и эмоционально реагируете на малейшие симптомы, связанные с физическим дискомфортом;
- предъявляете претензии к врачам и клинике, если у вас не нашли никакой болезни;
- уверены, что у вас есть какая-то болезнь и она неизлечима;
- круглый год принимаете витамины и добавки, применяете оздоровительные диеты, закаливаетесь и постоянно подсчитываете количество калорий в еде;
- все мысли и разговоры сводятся к теме здоровья.
"В некоторых случаях симптомы ипохондрического расстройства требуют безотлагательного лечения, в особенности если это расстройство сопровождается бредом, галлюцинациями, попыткой доказать, что человек реально болен, но врачи ничего не находят, а значит, у них мало квалификации. Так думает человек с ярко выраженным ипохондрическим расстройством", — рассказала Лайфу Лобанова.
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