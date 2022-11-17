Огромная домашняя аптечка и претензии к "непрофессионализму" врачей помогут выявить ипохондрика

Под ипохондрией принято понимать психическое расстройство из группы соматоформных расстройств. От обычного беспокойства о своём здоровье этот диагноз отличается целым рядом признаков. О них читателям Лайфа рассказала психолог "СМ-клиники" Диана Лобанова.

Речь может идти о серьёзном расстройстве психики, если:

вы постоянно контролируете показатели своего здоровья, например измеряете давление и пульс чаще, чем требуется;

при малейших проблемах с самочувствием вы бежите к врачу;

часто жалуетесь окружающим на своё здоровье;

имеете в наличии большую аптечку со всеми нужными и ненужными препаратами (на всякий случай);

склонны к постоянной тревожности и мнительности по поводу своего здоровья;

остро и эмоционально реагируете на малейшие симптомы, связанные с физическим дискомфортом;

предъявляете претензии к врачам и клинике, если у вас не нашли никакой болезни;

уверены, что у вас есть какая-то болезнь и она неизлечима;

круглый год принимаете витамины и добавки, применяете оздоровительные диеты, закаливаетесь и постоянно подсчитываете количество калорий в еде;

все мысли и разговоры сводятся к теме здоровья.

"В некоторых случаях симптомы ипохондрического расстройства требуют безотлагательного лечения, в особенности если это расстройство сопровождается бредом, галлюцинациями, попыткой доказать, что человек реально болен, но врачи ничего не находят, а значит, у них мало квалификации. Так думает человек с ярко выраженным ипохондрическим расстройством", — рассказала Лайфу Лобанова.