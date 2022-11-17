Закрытые глаза, запретные слова: Психолог дал необычные советы, как можно бросить курить
Клинический психолог Хорс дал советы, как ускорить отказ от курения
Есть несколько лайфхаков, которые помогут курильщикам легче избавиться от этой пагубной привычки. Ими поделился клинический психолог, писатель, лауреат премии "Золотая Психея" Михаил Хорс.
В интервью RT он подчеркнул, что курение — это не выбор, а зависимость. Поэтому, чтобы легче было избавиться от неё, нужно осознать, что бороться приходится не с собой, а с абстинентным синдромом, который в быту называется ломкой. Для начала он советует придумать альтернативу слову "курить". Например, "вдыхать ядовитый дым". Также не стоит корить себя за каждый срыв, ведь в среднем человек бросает курить только с седьмого раза.
"Когда человек себя не самоуничтожает за срыв, гораздо больше шансов, что он будет дальше держаться. Есть техника осознанного курения, когда человек назначает себе дату отказа от табака, допустим с понедельника, а до понедельника ещё три дня, и он эти дни старается курить непривычным для себя образом", — пояснил Хорс.
Так, например, если человек привык курить правой рукой, лучше браться за сигарету левой. А ещё непривычно будет курить с закрытыми глазами или в необычной обстановке. Таким образом человек сможет зафиксировать внимание на процессе, взяв его под контроль. И когда он бросит, ему придётся иметь дело не с привычкой, а с химической зависимостью. А с этой ступеньки, считает эксперт, бросить гораздо легче.
Ранее терапевт Анастасия Юсупова рассказала, как первая затяжка влияет на риск развития онкологического заболевания. По её словам, если пагубная привычка появилась в 10–12 лет, то вероятность развития рака увеличивается в четыре раза.
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