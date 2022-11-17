В США назвали приоритет для Байдена в работе с Россией
Помощник госсекретаря Стюарт назвала приоритетом для Байдена вопрос продления СНВ-3
Президент США Джо Байден считает одной из приоритетных задач в своей работе выработку с Москвой соглашения, которое придёт на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявила помощник госсекретаря США Мэллори Стюарт.
"Как указал президент Байден, одним из его приоритетов является определение того, как нам двигаться к дальнейшим шагам после [истечения сроков] нового ДСНВ в 2026 году. Это будет нелегко", — сказала Стюарт.
Она добавила, что первым шагом будет выполнение действующего договора, согласие в том, что необходимы совместные инспекции.
Ранее Лайф писал, что в Госдепе подтвердили стремление к скорым переговорам с Россией об инспекциях по СНВ-3. Там выразили надежду на то, что диалог между Вашингтоном и Москвой будет конструктивным и позволит возобновить прерванные инспекции. Напомним, в начале августа Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США.
Flickr / The White House