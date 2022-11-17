Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 ноября, 04:37

В США назвали приоритет для Байдена в работе с Россией

Помощник госсекретаря Стюарт назвала приоритетом для Байдена вопрос продления СНВ-3

Президент США Джо Байден считает одной из приоритетных задач в своей работе выработку с Москвой соглашения, которое придёт на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявила помощник госсекретаря США Мэллори Стюарт.

"Как указал президент Байден, одним из его приоритетов является определение того, как нам двигаться к дальнейшим шагам после [истечения сроков] нового ДСНВ в 2026 году. Это будет нелегко", — сказала Стюарт.

Она добавила, что первым шагом будет выполнение действующего договора, согласие в том, что необходимы совместные инспекции.

СМИ узнали "тайную цель" США в переговорах с Россией

СМИ узнали "тайную цель" США в переговорах с Россией

Ранее Лайф писал, что в Госдепе подтвердили стремление к скорым переговорам с Россией об инспекциях по СНВ-3. Там выразили надежду на то, что диалог между Вашингтоном и Москвой будет конструктивным и позволит возобновить прерванные инспекции. Напомним, в начале августа Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США.

Обложка ©

Flickr / The White House

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров