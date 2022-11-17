В США назвали приоритет для Байдена в работе с Россией

Президент США Джо Байден считает одной из приоритетных задач в своей работе выработку с Москвой соглашения, которое придёт на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявила помощник госсекретаря США Мэллори Стюарт.

"Как указал президент Байден, одним из его приоритетов является определение того, как нам двигаться к дальнейшим шагам после [истечения сроков] нового ДСНВ в 2026 году. Это будет нелегко", — сказала Стюарт.

Она добавила, что первым шагом будет выполнение действующего договора, согласие в том, что необходимы совместные инспекции.