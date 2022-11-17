Посол анонсировал скорый визит Си Цзиньпина в Россию

Россия ожидает, что председатель КНР Си Цзиньпин в следующем году прибудет с визитом после сессии китайского парламента. Об этом заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

"В порядке очерёдности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР, который, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны", — сказал дипломат журналистам.

А главы правительств России и Китая, по его словам, могут провести встречу в декабре. Она будет в формате общения по видеосвязи. Посол напомнил, что пока действуют эпидемиологические ограничения.