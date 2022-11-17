Посол анонсировал скорый визит Си Цзиньпина в Россию
Посол Моргулов: В следующем году Россию может посетить председатель КНР
Россия ожидает, что председатель КНР Си Цзиньпин в следующем году прибудет с визитом после сессии китайского парламента. Об этом заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
"В порядке очерёдности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР, который, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны", — сказал дипломат журналистам.
А главы правительств России и Китая, по его словам, могут провести встречу в декабре. Она будет в формате общения по видеосвязи. Посол напомнил, что пока действуют эпидемиологические ограничения.
А ранее Лайф сообщал, что Си Цзиньпин назвал президенту США Джо Байдену условия для урегулирования конфликта на Украине. При этом китайский лидер призвал иметь в виду, "что в войнах и конфликтах не бывает победителей".
kremlin.ru