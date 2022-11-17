Украинские пленные рассказали о большом количестве отказников среди мобилизованных

Украинские военнопленные рассказали, что их мобилизованные соотечественники массово отказываются от участия в боевых действиях. Один из попавших в плен рассказал, что таких солдат куда-то отвозят.

"Отказники есть, я не знаю, куда их отвозили, где-то в соседнее село, они там сидели, что с ними дальше — либо они ждут суда, либо что, — я не знаю, почему их там держат", — пояснил РИА "Новости" Олег Попов, украинский военнопленный, призванный из Херсона ещё до начала российской спецоперации.

Он выразил мнение, что примерно половина всех мобилизованных отказываются от участия в боях. Другой пленный — Виталий Мартыненко из города Белополье Сумской области — добавил, что мобилизованные, "почуяв первый взрыв", пугаются и просятся домой. Они категорично заявляют, что хотят уехать, но в ответ им грозят тюрьмой. Украинский боец Сергей Зиночка отметил, что из его подразделения в 150 человек 20 отказались идти на передовую.

"Уже тут немножко увидели и на следующий раз отказываются — либо несколько раз выходили, либо месяц… Долго не выдерживают и отказываются", — сказал Попов.

Как писал Лайф ранее, боец из ДНР рассказал о повешенных членами "Правого сектора"* пленных и ямах с телами. Он признался, что видел такие недалеко от расположения боевиков.