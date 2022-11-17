В НАТО заявили о потере доверия к Зеленскому
Дипломат из НАТО заявил Financial Times о потере доверия к украинской власти после ракетного инцидента в Польше
Между Киевом и его западными "союзниками" вспыхнули серьёзные разногласия из-за ракетного инцидента в Польше, сообщает Financial Times. Как заявил газете дипломат одной из стран НАТО на условиях анонимности, позиция Украины выглядит смешной, а своими действиями окружение Владимира Зеленского подрывает доверие Североатлантического альянса.
"Это становится смешным. Украинцы разрушают доверие к ним. Никто не обвиняет Украину, и они открыто лгут. Это даже более разрушительно, чем сам факт падения ракеты", — приводит издание комментарий неназванного дипломата.
Напомним, что сразу после падения ракет в польском селе Пшеводув президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сомневается в непричастности ВСУ к инциденту. Он также потребовал допустить к расследованию украинских экспертов. В то же время сама Польша согласилась с утверждениями России о том, что снаряды не могли прилететь с российской стороны. По мнению польского лидера Анджея Дуды, ракеты были запущены из системы ПВО С-300, которая стоит на вооружении Украины.
Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency