В НАТО заявили о потере доверия к Зеленскому

Между Киевом и его западными "союзниками" вспыхнули серьёзные разногласия из-за ракетного инцидента в Польше, сообщает Financial Times . Как заявил газете дипломат одной из стран НАТО на условиях анонимности, позиция Украины выглядит смешной, а своими действиями окружение Владимира Зеленского подрывает доверие Североатлантического альянса.

"Это становится смешным. Украинцы разрушают доверие к ним. Никто не обвиняет Украину, и они открыто лгут. Это даже более разрушительно, чем сам факт падения ракеты", — приводит издание комментарий неназванного дипломата.