Онколог перечислила виды рака, которые "молодеют" быстрее других

Согласно эмпирическим наблюдениям онкологов, "молодеть" может любая опухоль, вызванная генетической предрасположенностью и влиянием неблагоприятных факторов. Об этом Лайфу заявила заведующая молекулярно-биологической лабораторией отдела морфологической и молекулярно-генетической диагностики опухолей НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Анна Строганова.

"Большинство онкологических заболеваний относятся к мультифакториальным. Здесь вам и генетические причины, и образ жизни, причём не только вредные привычки, но и недостаток сна и отдыха, например, постоянный стресс, нерегулярное быстрое питание", — заметила собеседница Лайфа.

Некоторые из этих условий способны влиять на раннее возникновение злокачественных новообразований напрямую, а какие-то — опосредованно, через снижение иммунной защиты, добавила специалист. Поэтому врачи отмечают омоложение частых нозологий вроде рака молочной железы, лёгкого или опухоли кишечника и желудка.

"В то же время нельзя сбрасывать со счетов и успехи ранней диагностики онкологических заболеваний. Свою лепту в "омоложение" рака вносит и осведомлённость населения в вопросах онконастороженности. Всё больше россиян участвуют в программе диспансеризации, на профилактические осмотры приходят и совсем молодые люди. В этом смысле ситуация сегодня кардинально отличается от того, что было пять-десять лет назад", — заключила Строганова.