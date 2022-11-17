Врач предупредил о способности "цербера" поражать вакцинированных

"Цербер" — мутировавший вариант ВА.5 — одного из подвидов "омикрона", принципиально от начального штамма отличается тем, что легче обходит защиту антител. Об этом рассказал инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков. Он пояснил, что "цербер" способен чаще поражать и иммунизированных (как вакцинированных, так и переболевших).

"Действительно, вспышка в Европе идёт, но мы видим вспышку именно амбулаторных случаев, реанимации при этом не заполнены. Хотя туда и попадают больные с ковидом, чаще это люди из группы риска. Масштабного всплеска тяжёлой заболеваемости нет, возможно, до России эта волна тоже докатится, но это всё будет амбулаторный этап", — сказал Поздняков в интервью "Газете.ru".

Поэтому, как считает врач, вводить ограничительные меры, в том числе ношение масок, не имеет смысла. Связано это с тем, что штаммы "омикрона" легко обходят барьерную защиту. Новый подвид в России выявили в конце октября. Как отмечает медик, выявляемость сейчас в стране невысокая, потому что этиологическую диагностику до расшифровки вируса оставили только для стационарных случаев. Кандидат медицинских наук уточнил, что с клинической точки зрения это правильно, а с точки зрения цифр — искажает картину.

"Мы её уже не видим, потому что в 2021 году мы обследовали всех: контактных, пациентов с малейшими признаками, — сейчас так не делается. И с клинической точки зрения это правильно", — добавил инфекционист.

Если же инфицирование всё-таки произошло, то лечиться нужно сугубо симптоматически, добавил специалист. При наличии хронических заболеваний с одобрения врача можно использовать препараты, которые применяются для стандартного лечения при коронавирусе.