Байден не поверил словам Зеленского о непричастности Киева к инциденту с ракетами в Польше
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к инциденту с упавшими в Польше ракетами не являются доказательством. Об этом заявил лидер Соединённых Штатов Джо Байден.
"Это не доказательство", — приводит слова американского президента пресс-служба Белого дома.
Напомним, что после падения ракет в польском селе Пшеводув Владимир Зеленский заявил, что не сомневается в непричастности Украины к инциденту. Он также потребовал допустить к расследованию украинских экспертов. В то же время сама Польша согласилась с утверждениями России о том, что снаряды не могли прилететь с российской стороны. По мнению польского лидера Анджея Дуды, ракеты были запущены из системы ПВО С-300, которая стоит на вооружении Украины.
ТАСС / AP / Doug Mills