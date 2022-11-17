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17 ноября, 06:22
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Байден не поверил словам Зеленского о непричастности Киева к инциденту с ракетами в Польше

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к инциденту с упавшими в Польше ракетами не являются доказательством. Об этом заявил лидер Соединённых Штатов Джо Байден.

"Это не доказательство", — приводит слова американского президента пресс-служба Белого дома.

Напомним, что после падения ракет в польском селе Пшеводув Владимир Зеленский заявил, что не сомневается в непричастности Украины к инциденту. Он также потребовал допустить к расследованию украинских экспертов. В то же время сама Польша согласилась с утверждениями России о том, что снаряды не могли прилететь с российской стороны. По мнению польского лидера Анджея Дуды, ракеты были запущены из системы ПВО С-300, которая стоит на вооружении Украины.

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ТАСС / AP / Doug Mills

Максим Плетнёв

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