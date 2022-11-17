Байден не поверил словам Зеленского о непричастности Киева к инциденту с ракетами в Польше

Напомним, что после падения ракет в польском селе Пшеводув Владимир Зеленский заявил, что не сомневается в непричастности Украины к инциденту. Он также потребовал допустить к расследованию украинских экспертов. В то же время сама Польша согласилась с утверждениями России о том, что снаряды не могли прилететь с российской стороны. По мнению польского лидера Анджея Дуды, ракеты были запущены из системы ПВО С-300, которая стоит на вооружении Украины.