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17 ноября, 06:01

Киев ищет помощи Запада из-за нехватки компонентов для восстановления энергетики

Politico: Киев обратился к США и странам ЕС за помощью с восстановлением энергоснабжения

Украинские власти предупредили западных союзников о недостатке компонентов для восстановления отопления и электроснабжения в случае новых ударов России по энергоструктуре страны. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Киеву необходимы генераторы, трубы и пневмораспределители. Украина просит США и несколько европейских стран помочь подготовиться к длительному периоду ограниченного электро- и газоснабжения. Советник украинского правительства, имя которого не сообщается, назвал это одним из наиболее важных вопросов, которые сейчас обсуждаются.

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Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. По всей Украине были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. В результате электричество пропало практически по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры на Украине.

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Артур Лапсаков

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