Киев ищет помощи Запада из-за нехватки компонентов для восстановления энергетики

Украинские власти предупредили западных союзников о недостатке компонентов для восстановления отопления и электроснабжения в случае новых ударов России по энергоструктуре страны. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Киеву необходимы генераторы, трубы и пневмораспределители. Украина просит США и несколько европейских стран помочь подготовиться к длительному периоду ограниченного электро- и газоснабжения. Советник украинского правительства, имя которого не сообщается, назвал это одним из наиболее важных вопросов, которые сейчас обсуждаются.