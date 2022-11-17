В России заявили о прекращении доминирования "Группы семи" в G20

Позиция G7 утратила доминирование, что отчётливо отражено в итоговой декларации по итогам саммита "Большой двадцатки", прошедшего на Бали. Об этом заявила шерпа России Светлана Лукаш.

"Лицемерие определённое присутствовало. Но, я считаю, "Двадцатке" удалось полностью сбалансировать язык в интересах и развивающихся экономик тоже. Декларация этого года отличается тем, что голос "Семёрки" уже не доминирует", — приводит её слова РИА "Новости".

Лицемерие, о котором упомянула шерпа, представители развитых стран проявляли по климатической повестке — по выполнению взятых обязательств и по вопросу продуктовой сделки. России вместе с партнёрами по БРИКС и другими дружественными странами удалось "выровнять баланс по всем темам, будь то продовольственная безопасность, климат или вопросы цифровой трансформации или энергетики".

Лукаш предположила, что баланс сил можно было бы менять быстрее, хотя это происходит и уже давно.