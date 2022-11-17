Жители Донецка обнаружили двигатель американской ракеты с истекшим гарантийным сроком

Местные жители обнаружили у Донецка двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM. Об этом пишет РИА "Новости".

Согласно маркировке, ракета была изготовлена в 1991 году, а её гарантийный срок истёк 25 лет назад. По всей видимости, снаряд не смог захватить цель и самоуничтожился.

Двигатель американской ракеты, найденный у Донецка. Фото © Telegram-канал РИА "Новости"