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17 ноября, 05:19

Жители Донецка обнаружили двигатель американской ракеты с истекшим гарантийным сроком

Местные жители обнаружили у Донецка двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM. Об этом пишет РИА "Новости".

Согласно маркировке, ракета была изготовлена в 1991 году, а её гарантийный срок истёк 25 лет назад. По всей видимости, снаряд не смог захватить цель и самоуничтожился.

Двигатель американской ракеты, найденный у Донецка. Фото © Telegram-канал РИА "Новости"

Двигатель американской ракеты, найденный у Донецка. Фото © Telegram-канал РИА "Новости"

ВСУ выпустили 34 ракеты из "Града" по Донецку

ВСУ выпустили 34 ракеты из "Града" по Донецку

Ранее Лайф писал, что 10 ноября в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина. Был зафиксирован прямой прилёт по квартире многоэтажки в Куйбышевском районе.

Обложка ©

Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина

Артур Лапсаков

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