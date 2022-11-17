Жители Донецка обнаружили двигатель американской ракеты с истекшим гарантийным сроком
Местные жители обнаружили у Донецка двигатель американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM. Об этом пишет РИА "Новости".
Согласно маркировке, ракета была изготовлена в 1991 году, а её гарантийный срок истёк 25 лет назад. По всей видимости, снаряд не смог захватить цель и самоуничтожился.
Двигатель американской ракеты, найденный у Донецка. Фото © Telegram-канал РИА "Новости"
Ранее Лайф писал, что 10 ноября в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина. Был зафиксирован прямой прилёт по квартире многоэтажки в Куйбышевском районе.
Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина