Дорого и долго, но надо: Опрос раскрыл, почему россияне не любят ремонт

Каждый второй россиянин, который затеял дома ремонт, вскоре пожалел об этом. Подавляющее большинство (82%) в ходе ремонта столкнулись с трудностями. Таковы результаты исследования, проведённого онлайн-гипермаркетом "ВсеИнструменты.ру" и цифровой системой прогнозирования потребительского спроса Novo Forecast Enterprise. Лайф ознакомился с выводами аналитиков.

Как показало исследование, каждый третий из опрошенных (33%) потратил более 500 тысяч рублей на ремонт в 2022 году. 18% — от 200 до 300 тысяч, 10% вложили в обновление дома от 100 до 200 тысяч. Лишь пятая часть респондентов (19%) делали косметический ремонт и потратили менее 50 тысяч рублей.

Почему же россияне не любят ремонт? Большинство расстроились из-за того, что вышли за рамки запланированного бюджета. Для 25% опрошенных итоговая сумма ремонта была выше предполагаемой, 19% жалеют о потраченных силах и нервах, а ещё 7% остались недовольны результатом. 39% признались, что заняться строительно-отделочным процессом их заставила необходимость, 26% респондентов столкнулись с ремонтом из-за переезда, 15% следовали за желанием что-либо поменять, 14% захотели инвестировать свои сбережения.

Самыми востребованными категориями товаров у потребителей онлайн-гипермаркета в этом году стали обои, краски и эмали, лаки, светильники и раковины. Активнее всего покупали в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Москве, Самаре, а также в Нижнем Новгороде и Омске.

"Несмотря на экономическую турбулентность, уход зарубежных компаний, перестроение логистических цепочек и снижение покупательской способности, спрос на строительные материалы будет продолжать расти. <...> Спрос потребителей переориентируется в сторону отечественных производителей, но доля импортных товаров останется по-прежнему существенной", — рассказал, в свою очередь, управляющий партнёр Novo BI Евгений Непейвода.