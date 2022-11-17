Названо возможное последствие внепланового повышения тарифов ЖКХ

Намеченный на 1 декабря внеплановый рост тарифов на газ на 8,5%, электроэнергию, холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, вывоз мусора на 9% в среднем по стране чреват рядом последствий для россиян. Об этом заявила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселёва.



В интервью агентству "Прайм" она высказала мнение, что это повышение тарифов может добавить к инфляции до 0,5%. Так как услуги в сфере ЖКХ обязаны оплачивать все организации, владеющие или арендующие помещения, рост цен распределится по разным отраслям.

"Однако возможности субсидирования компаний ЖКХ из региональных бюджетов сейчас ограничены, поэтому вся надежда — на платёжеспособную часть населения, которая продолжает исправно оплачивать счета за ЖКУ", — заявила Киселёва.



По её словам, семьи, которые тратят от 10 до 22% общих доходов на оплату коммуналки в зависимости от региона, могут оформить субсидию и немного освободить бюджет для других важных статей расходов.