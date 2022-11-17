Названо возможное последствие внепланового повышения тарифов ЖКХ
Аналитик Киселёва: Из-за роста тарифов ЖКХ может упасть потребительский спрос
Намеченный на 1 декабря внеплановый рост тарифов на газ на 8,5%, электроэнергию, холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, вывоз мусора на 9% в среднем по стране чреват рядом последствий для россиян. Об этом заявила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселёва.
В интервью агентству "Прайм" она высказала мнение, что это повышение тарифов может добавить к инфляции до 0,5%. Так как услуги в сфере ЖКХ обязаны оплачивать все организации, владеющие или арендующие помещения, рост цен распределится по разным отраслям.
"Однако возможности субсидирования компаний ЖКХ из региональных бюджетов сейчас ограничены, поэтому вся надежда — на платёжеспособную часть населения, которая продолжает исправно оплачивать счета за ЖКУ", — заявила Киселёва.
По её словам, семьи, которые тратят от 10 до 22% общих доходов на оплату коммуналки в зависимости от региона, могут оформить субсидию и немного освободить бюджет для других важных статей расходов.
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Как рассказывал Лайф, Минэкономразвития объявило об очередном повышении коммунальных тарифов, указав предел роста в 9%. Но в некоторых случаях эта планка будет выше.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская