С 1 декабря тарифы на ЖКХ вырастут до 9%, но кому-то придётся платить больше Минэкономразвития объявило об очередном повышении коммунальных тарифов, указав предел роста в 9%. Но в некоторых случаях эта планка будет выше. 15 ноября, 10:30 Обложка © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Обычно повышение тарифов на жилищные и коммунальные услуги (ЖКУ) проводится один раз в год. Но в нынешнем 2022-м уже после состоявшегося 1 июля повышения (в результате которого цифры в платёжках выросли в зависимости от региона на 2,9–6,5%) правительство решило перенести повышение тарифов на газ, электроэнергию, тепло- и водоснабжение с июля 2023 года на декабрь 2022-го. Согласно разъяснениям Минэкономразвития, это второе повышение за год суммарно по всем видам коммунальных услуг не должно быть более 9%. Необходимость тарифного роста объясняется обеспечением бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры и сохранением качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Однако, как пояснили эксперты, в некоторых регионах заявленный рост тарифов может превысить и девятипроцентный барьер. И это законно.

Что такое инвестиционные и концессионные соглашения

Сотрудник осматривает инженерные коммуникации в подвале одного из жилых многоквартирных домов. Фото © ТАСС / Роман Балаев

Когда речь заходит о реальных величинах повышения тарифов ЖКУ, стоит принимать во внимание не только федеральные рекомендации, но и законы, позволяющие регионам преодолевать установленные пределы.

— Законодательство позволяет регионам устанавливать тарифы, которые покрывают реальные затраты коммунальщиков, заключивших с администрациями концессионные или инвестиционные соглашения, — пояснил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Конечно, региональные власти, чтобы сильно не увеличивать нагрузку на граждан, могут обратиться за помощью в федеральный центр. Но на практике это происходит крайне редко. И в результате за всё платит конечный потребитель.

Для справки: концессионные и инвестиционные соглашения — это способ региональных властей привлечь финансирование от частных компаний. Механизм прост: частникам на определённый срок передаётся городская коммунальная инфраструктура, которую компании ремонтируют и содержат за счёт собственных средств. А взамен частные управляющие компании по согласованию с муниципальной администрацией устанавливают для жильцов тарифы, которые позволяют не только обслуживать коммунальное хозяйство, но и получать прибыль.

В каких регионах тарифы будут выше

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

В ряде регионов РФ новые тарифы уже утверждены. Например, в Нижнем Тагиле решением местной администрации общее повышение составит 11,1%, а в Орске повышенный тариф установлен на отметке 9,9%.

Но большинство самых крупных городов России пока официально не согласовали окончательные ставки тарифных повышений. Эксперты считают, что это связано в том числе с наличием значительного количества коммерческих компаний, которые осуществляют коммунальное обслуживание жилого фонда.

Только в Москве свою деятельность ведут 3746 управляющих организаций, из которых 1031 — это товарищества собственников жилья (ТСЖ), а 1011 — частные компании.

— В столичном регионе жильцам домов, управляемых муниципальными компаниями, повышение тарифов свыше 9%, скорее всего, не грозит. А вот там, где коммунальные рычаги у коммерческих управленцев, более высокий тарифный рост неизбежен, — считает директор компании "Спецстрой-М" Александр Головин. — И дело не только в фактическом удорожании ресурсов. Для коммерческих компаний обслуживание многоквартирных домов — это бизнес. И поэтому ими используются любые возможности получения максимальной прибыли. По закону собрание собственников может не утвердить тарифы, сильно отличающиеся от общегородских, но на практике так случается редко. И ЖКХ-бизнесмены под предлогом общефедерального повышения продавливают повышенные тарифы за свои услуги.

Какая позиция у Центробанка

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

К оценке проблематики роста коммунальных тарифов подключился и Центробанк РФ. В своём докладе о денежно-кредитной политике регулятор указал, что декабрьское повышение стоимости коммунальных услуг добавит к годовой инфляции 0,5 п.п., вследствие чего дополнительные расходы людей на оплату ЖКХ по повышенным с 1 декабря тарифам Центробанк оценил в 25 миллиардов рублей в месяц. По мнению ЦБ, эти расходы могут заставить некоторых россиян отказываться от ряда привычных им покупок в пользу оплаты услуг коммунальщиков.

Для примера: компания "Концессии водоснабжения – Саратов" сообщила, что её чистая прибыль за девять месяцев нынешнего года уже выросла на 58,22% (до 103,89 млн рублей).

У кого есть льготы на оплату ЖКХ

Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Очевидно, что повышение тарифов наиболее болезненно для малообеспеченных россиян. В связи с этим государство сохраняет меры социальной поддержки населения. Если оплата за ЖКУ превышает определённый региональными властями процент от совокупного дохода семьи, то такие россияне могут рассчитывать на получение субсидии. На сегодня по установленным правительством нормативам в 58 субъектах РФ максимально допустимая доля расходов граждан от их доходов, которые тратятся на оплату ЖКУ, составляет порядка 22%, в 24 субъектах этот показатель не превышает 21%, а в трёх субъектах — 15%. Подать документы на получение субсидии могут как собственники жилья, так и его наниматели, но последние должны иметь постоянную регистрацию. Обратиться за оформлением субсидии можно в МФЦ, органы социальной защиты, центр жилищных субсидий, а также удалённо — через портал "Госуслуги".

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Авторы Максим Греков