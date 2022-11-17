Зеленскому в США придумали обидное прозвище за наговаривание на Россию
Телеведущая Fox Кэндис Оуэнс назвала Зеленского "грязным актёром"
Президент Украины Владимир Зеленский — это "грязный актёр", который попытался развязать третью мировую войну. Об этом заявила на своей странице в "Твиттере" журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс. Такая её бурная реакция вызвана выпадами Зеленского против России после ракетного инцидента в Польше. Журналистка напомнила о заверениях Зеленского в российской принадлежности упавшей в Польше ракеты.
"Вчера Зеленский попытался развязать третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение", — написала Оуэнс.
Она подчеркнула, что западные пропагандистские сети ошибаются, провозглашая Зеленского героем. По её мнению, последствия лжи украинского президента приносят страдания его народу, не считая россиян и американцев.
Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. Позже и власти Польши согласились с этой версией.
President.gov.ua