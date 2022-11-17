Зеленскому в США придумали обидное прозвище за наговаривание на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский — это "грязный актёр", который попытался развязать третью мировую войну. Об этом заявила на своей странице в "Твиттере" журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс. Такая её бурная реакция вызвана выпадами Зеленского против России после ракетного инцидента в Польше. Журналистка напомнила о заверениях Зеленского в российской принадлежности упавшей в Польше ракеты.