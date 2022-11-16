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Регион
Опубликовано 16 ноября 2022, 10:19

Песков подчеркнул, что Россия наносит удары по объектам военной инфраструктуры на Украине

Россия наносит удары только по тем объектам на Украине, которые имеют прямое или косвенное отношение к военной инфраструктуре. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о массированном ударе по территории Незалежной 15 ноября.

"Цели [спецоперации] никак не менялись, речь идёт об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре", — отметил он в беседе с журналистами.

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Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. По всей Украине были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. В результате электричество пропало практически по всей стране.

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Александр Юнашев
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