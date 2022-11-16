ВС России пресекли атаку батальонной тактической группы ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные пресекли атаку батальонной тактической группы ВСУ в районе Степного Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ в направлении населённого пункта Степное Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Противник был отброшен на исходные позиции, в ходе боестолкновения ликвидировано 65 военнослужащих и наёмников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля.