Минобороны: ВС РФ 15 ноября не наносили удары по объектам в Киеве
Российские военные в ходе массированного ракетного удара 15 ноября не поражали объекты в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Также хотим особо подчеркнуть: в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины ни одного ракетного удара по объектам в городе Киеве не наносилось", — сказал он.
Конашенков отметил, что разрушения в жилых кварталах столицы Незалежной, которые демонстрируют власти, являются следствием падения и самоликвидации выпущенных зенитных ракет украинских и зарубежных комплексов ПВО.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ вчера наносили удары ракетами только по целям на Украине. Поражались цели только на территории Незалежной и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ