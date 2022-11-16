Минобороны: ВС РФ 15 ноября не наносили удары по объектам в Киеве

Российские военные в ходе массированного ракетного удара 15 ноября не поражали объекты в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Также хотим особо подчеркнуть: в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины ни одного ракетного удара по объектам в городе Киеве не наносилось", — сказал он.

Конашенков отметил, что разрушения в жилых кварталах столицы Незалежной, которые демонстрируют власти, являются следствием падения и самоликвидации выпущенных зенитных ракет украинских и зарубежных комплексов ПВО.