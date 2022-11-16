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Опубликовано 16 ноября 2022, 09:34

Минобороны: ВС РФ 15 ноября не наносили удары по объектам в Киеве

Российские военные в ходе массированного ракетного удара 15 ноября не поражали объекты в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Также хотим особо подчеркнуть: в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины ни одного ракетного удара по объектам в городе Киеве не наносилось", — сказал он.

Конашенков отметил, что разрушения в жилых кварталах столицы Незалежной, которые демонстрируют власти, являются следствием падения и самоликвидации выпущенных зенитных ракет украинских и зарубежных комплексов ПВО.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ вчера наносили удары ракетами только по целям на Украине. Поражались цели только на территории Незалежной и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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