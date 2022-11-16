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Опубликовано 16 ноября 2022, 09:42

Российские войска в ЛНР сорвали попытки наступления трёх ротных групп ВСУ

На Купянском направлении в ЛНР российские военные сорвали попытки наступления трёх ротных групп ВСУ, уничтожили живую силу и технику противника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами армейской авиации ВКС России сорваны попытки наступления трёх ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в направлении населённых пунктов Берестовое, Колесниковка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — рассказал он.

В ЛНР сообщили о наступлении ВСУ по всей линии от Попасной до Харьковской области
В ЛНР сообщили о наступлении ВСУ по всей линии от Попасной до Харьковской области

Представитель ведомства добавил, что российские войска уничтожили более 80 украинских военных, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходные артиллерийские установки.

Ранее Лайф сообщал о том, что Киев объединяет в одни отряды украинский спецназ и бойцов националистических формирований. Это связано с большими потерями в боях под Артёмовском.

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Илья Суриков
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