Российские войска в ЛНР сорвали попытки наступления трёх ротных групп ВСУ

На Купянском направлении в ЛНР российские военные сорвали попытки наступления трёх ротных групп ВСУ, уничтожили живую силу и технику противника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами армейской авиации ВКС России сорваны попытки наступления трёх ротных тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в направлении населённых пунктов Берестовое, Колесниковка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — рассказал он.

Представитель ведомства добавил, что российские войска уничтожили более 80 украинских военных, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходные артиллерийские установки.