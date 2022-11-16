Военные РФ отразили две атаки украинских силовиков на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате чего ликвидировано свыше 100 украинских бойцов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и активными действиями российских подразделений за сутки отражены две попытки ротных тактических групп Вооружённых сил Украины атаковать российские позиции в направлении населённого пункта Коломыйчиха Луганской Народной Республики", — отметил он.
По словам Конашенкова, в результате боевых действий уничтожены два танка и четыре боевые бронированные машины противника.
Ранее Лайф писал, что российские войска в ЛНР сорвали попытки наступления трёх ротных групп ВСУ. В результате боевых действий ВС РФ уничтожили, в частности, более 80 украинских военных, шесть танков, восемь боевых бронированных машин.
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