Военные РФ отразили две атаки украинских силовиков на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате чего ликвидировано свыше 100 украинских бойцов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и активными действиями российских подразделений за сутки отражены две попытки ротных тактических групп Вооружённых сил Украины атаковать российские позиции в направлении населённого пункта Коломыйчиха Луганской Народной Республики", — отметил он.

По словам Конашенкова, в результате боевых действий уничтожены два танка и четыре боевые бронированные машины противника.