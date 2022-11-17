О погибшей на съёмках операторе Галине Хатчинс снимут документальный фильм

Кинокомпания Story Syndicate готовит документальный фильм о жизни оператора "Ржавчины" Галины Хатчинс, погибшей на съёмках в октябре 2021 года, сообщает Variety.

Историю творческого пути Хатчинс, которую планируют показать зрителям, уже одобрил её вдовец Мэтт Хатчинс. Режиссёром картины выступит Рэйчел Мейсон, номинированная на премию "Эмми" за работу над документальным фильмом "Цирк книг" в 2020 году. Продюсировать работу будет Джули Метц.