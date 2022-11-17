О погибшей на съёмках операторе Галине Хатчинс снимут документальный фильм
Кинокомпания Story Syndicate готовит документальный фильм о жизни оператора "Ржавчины" Галины Хатчинс, погибшей на съёмках в октябре 2021 года, сообщает Variety.
Историю творческого пути Хатчинс, которую планируют показать зрителям, уже одобрил её вдовец Мэтт Хатчинс. Режиссёром картины выступит Рэйчел Мейсон, номинированная на премию "Эмми" за работу над документальным фильмом "Цирк книг" в 2020 году. Продюсировать работу будет Джули Метц.
Напомним, трагедия произошла в октябре 2021 года, когда Болдуин на съёмках "Ржавчины" выстрелил из пистолета, а патрон оказался боевым. Пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины погибла. Помощник режиссёра признал наличие нарушений на съёмочной площадке, связанных с оружием.
Instagram / halynahutchins