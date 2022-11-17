Клинцевич объяснил, зачем уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины
Клинцевич: Удары по инфраструктуре Украины нацелены на ослабление ВСУ
Способность Вооружённых сил Украины воевать, сопротивляться во многом базируется на инфраструктуре страны. От состояния энергетической отрасли зависит способность производить боеприпасы, поддерживать работу центров переподготовки личного состава и так далее. Так Лайфу прокомментировал удары России по инфраструктуре Украины руководитель Российского союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич.
"Всё это уничтожается и дальше будет уничтожаться на фоне тяжёлых зимних условий непростой зимы и непростых энергетических проблем, которые будут с этого момента продолжаться. Инфраструктура Украины, обеспечивающая войну, которую они ведут против нас, они её называют войной, будет разрушаться", — сказал Клинцевич.
Он подчеркнул, что Российская армия не рушит гражданскую инфраструктуру, не обстреливает, как киевский режим, города, больницы, школы и другие учреждения, не прикрывается населением. Политик считает, что решение Суровикина беречь солдат своих и мирное население Украины верное. Клинцевич добавил, что время работает на Россию. Ситуация, связанная с боевыми действиями, непростая, сказал ветеран Афганистана, и "быстро ничего не получится".
"Заняв такую позицию на левом берегу, командующий Суровикин, министр обороны Шойгу, министр иностранных дел Лавров и президент Владимир Владимирович Путин, неоднократно говоря и комментируя какие-то вещи, сказали: всё, что связано с задачами СВО, будет доведено до логического конца, не завися от того, сколько на это понадобится времени", — отметил Клинцевич.
ВСУ будут доведены до отчаяния, считает он. Украинским военным, по словам экс-сенатора, будет всё тяжелее и тяжелее вести боевые действия, и в конце концов они будут вынуждены просить договорённостей.
"И им будет тяжелее и тяжелее, пока они не скажут — всё, хлопцы, хватит, мы уже устали, давайте договариваться", — резюмировал Клинцевич.
Ранее Лайф писал, что Зеленский рассказал, как использует мирных жителей в зоне боёв. Он не эвакуирует жителей населённых пунктов, чтобы у военных была мотивация. По мнению лидера Незалежной, это не тактика живого щита.
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