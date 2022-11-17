Способность Вооружённых сил Украины воевать, сопротивляться во многом базируется на инфраструктуре страны. От состояния энергетической отрасли зависит способность производить боеприпасы, поддерживать работу центров переподготовки личного состава и так далее. Так Лайфу прокомментировал удары России по инфраструктуре Украины руководитель Российского союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич.

"Всё это уничтожается и дальше будет уничтожаться на фоне тяжёлых зимних условий непростой зимы и непростых энергетических проблем, которые будут с этого момента продолжаться. Инфраструктура Украины, обеспечивающая войну, которую они ведут против нас, они её называют войной, будет разрушаться", — сказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что Российская армия не рушит гражданскую инфраструктуру, не обстреливает, как киевский режим, города, больницы, школы и другие учреждения, не прикрывается населением. Политик считает, что решение Суровикина беречь солдат своих и мирное население Украины верное. Клинцевич добавил, что время работает на Россию. Ситуация, связанная с боевыми действиями, непростая, сказал ветеран Афганистана, и "быстро ничего не получится".

"Заняв такую позицию на левом берегу, командующий Суровикин, министр обороны Шойгу, министр иностранных дел Лавров и президент Владимир Владимирович Путин, неоднократно говоря и комментируя какие-то вещи, сказали: всё, что связано с задачами СВО, будет доведено до логического конца, не завися от того, сколько на это понадобится времени", — отметил Клинцевич.

ВСУ будут доведены до отчаяния, считает он. Украинским военным, по словам экс-сенатора, будет всё тяжелее и тяжелее вести боевые действия, и в конце концов они будут вынуждены просить договорённостей.

"И им будет тяжелее и тяжелее, пока они не скажут — всё, хлопцы, хватит, мы уже устали, давайте договариваться", — резюмировал Клинцевич.