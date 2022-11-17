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16 ноября, 21:56
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"Я сначала отшагнул": Мускулистый российский оператор рассказал, как его потрогал Байден

Российского оператора удивило внимание Байдена к его бицепсам

<p>Телеоператор Юрий Шолмов. Фото © VK / Юрий Шолмов</p>

Телеоператор Юрий Шолмов. Фото © VK / Юрий Шолмов

Российский телеоператор Юрий Шолмов рассказал об инциденте во время работы на саммите G20 в Индонезии. Там президент США Джо Байден подошёл к нему и восхитился бицепсами молодого человека.

Байдена "испугали" бицепсы оператора Первого канала. Видео © Первый канал

"Подошёл, начал идти ко мне потихоньку. Я даже не ожидал, начал пятиться назад. Он начал говорить, какие большие у меня руки, потрогал бицепс", — приводит Ruptly слова Шолмова.

А в интервью сайту kp.ru он рассказал, что обычно прессу держат поодаль от лидеров стран. Оператор вспомнил, как в Риме на одном из саммитов ему пришлось снимать с 20 метров. В этом же случае индонезийская охрана была более миролюбива. Поэтому в какой-то момент оператору удалось подобраться вплотную, чтобы записать диалог с Макроном. Очевидно, он не ожидал, что в какой-то момент и сам превратится в героя сюжета.

По словам Юрия, он упорно занимается уже 7 лет подряд по 4-5 раз в неделю даже в командировках и в отпуске. Лёжа жмёт штангу весом 140-150 кг 6-8 раз. Также увлекается хоккеем: играет нападающим в любительской команде журналистов. Из командировок оператора ждут красавица-жена и двое детей. Юрий считает, что это куда большее достижение, чем бицепсы.

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Напомним, американского лидера Джо Байдена "напугали" бицепсы телеоператора Первого канала Юрия Шолмова. Россиянин снимал главу США и французского президента Эмманюэля Макрона, находящихся на саммите "Большой двадцатки" на Бали. Президент Штатов отметил, что мышцы Шолмова больше, чем голова самого Байдена, а потом потрогал их. Макрон тоже оценил мускулатуру Юрия, отметив, что тот хорошо тренируется.

Анатолий Симоненко

Комментарий

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Вованвчера в 08:07

Мне одному показалось, что это харассмент?!

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