Пентагон признал, что Украине не удастся "выбить" войска России

Вооружённым силам Украины не удастся выбить российские войска с территории этой страны. Уверенность в этом высказал председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Выступая на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы поддержки Украины, он назвал такую задачу очень трудной для ВСУ. По мнению военачальника, подобного не стоит ждать в ближайшие пару недель. Случится это только при "полном крахе" Российской армии, что "маловероятно".