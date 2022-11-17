Пентагон признал, что Украине не удастся "выбить" войска России
Американский генерал Милли заявил, что ВСУ не удастся выбить войска России с Украины
Вооружённым силам Украины не удастся выбить российские войска с территории этой страны. Уверенность в этом высказал председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
Выступая на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы поддержки Украины, он назвал такую задачу очень трудной для ВСУ. По мнению военачальника, подобного не стоит ждать в ближайшие пару недель. Случится это только при "полном крахе" Российской армии, что "маловероятно".
Как рассказывал Лайф, при этом Милли отметил высокую вероятность достижения результата в ходе переговоров. В то же время он выразил уверенность, что Киеву их нужно вести с позиции силы, когда оппонент будет ослаблен.
Flickr / Ministry of Defence UA