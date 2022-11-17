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17 ноября, 06:11

В Киеве и восточных областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в Киеве и восточных областях Украины утром 17 ноября, следует из данных сервиса оповещений населения.

Также она объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Власти двух последних регионов предупредили о возможном ракетном ударе.

Киев ищет помощи Запада из-за нехватки компонентов для восстановления энергетики

Киев ищет помощи Запада из-за нехватки компонентов для восстановления энергетики

Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. По всей стране были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. В результате электричество пропало практически везде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры на Украине.

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Артур Лапсаков

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