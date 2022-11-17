ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 ноября 2022, 09:04
5890

Момент мощного взрыва в Днепре попал на камеру видеорегистратора

Момент мощного взрыва в украинском Днепре попал на камеру видеорегистратора. На кадрах поднимается столб огня.

Момент мощного взрыва в Днепре попал на камеру видеорегистратора. Видео © Телеграм-канал "Дни.Pro"

Очевидцы не исключают, что удар был нанесён по предприятию "Южмаш", ранее о том, что завод попал под обстрел, заявлял премьер Украины Денис Шмыгаль.

В Киеве и восточных областях Украины объявлена воздушная тревога
В Киеве и восточных областях Украины объявлена воздушная тревога

Напомним, ранее сегодня, 17 ноября, звуки взрывов услышали в Киеве, Днепре и Одессе. Руководитель пресс-центра сил обороны украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила ракетный удар по Одессе, также сообщается о взрывах в Киеве и Киевской области. Губернатор Одесской области Максим Марченко сообщил об ударе по объекту инфраструктуры региона.

BannerImage

Телеграм-канал "Дни.Pro"

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar