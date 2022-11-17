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17 ноября, 09:04
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Момент мощного взрыва в Днепре попал на камеру видеорегистратора

Момент мощного взрыва в украинском Днепре попал на камеру видеорегистратора. На кадрах поднимается столб огня.

Момент мощного взрыва в Днепре попал на камеру видеорегистратора. Видео © Телеграм-канал "Дни.Pro"

Очевидцы не исключают, что удар был нанесён по предприятию "Южмаш", ранее о том, что завод попал под обстрел, заявлял премьер Украины Денис Шмыгаль.

В Киеве и восточных областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и восточных областях Украины объявлена воздушная тревога

Напомним, ранее сегодня, 17 ноября, звуки взрывов услышали в Киеве, Днепре и Одессе. Руководитель пресс-центра сил обороны украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила ракетный удар по Одессе, также сообщается о взрывах в Киеве и Киевской области. Губернатор Одесской области Максим Марченко сообщил об ударе по объекту инфраструктуры региона.

Обложка ©

Телеграм-канал "Дни.Pro"

Александра Вишнякова

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