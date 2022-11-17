Момент мощного взрыва в Днепре попал на камеру видеорегистратора
Момент мощного взрыва в украинском Днепре попал на камеру видеорегистратора. На кадрах поднимается столб огня.
Момент мощного взрыва в Днепре попал на камеру видеорегистратора. Видео © Телеграм-канал "Дни.Pro"
Очевидцы не исключают, что удар был нанесён по предприятию "Южмаш", ранее о том, что завод попал под обстрел, заявлял премьер Украины Денис Шмыгаль.
Напомним, ранее сегодня, 17 ноября, звуки взрывов услышали в Киеве, Днепре и Одессе. Руководитель пресс-центра сил обороны украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила ракетный удар по Одессе, также сообщается о взрывах в Киеве и Киевской области. Губернатор Одесской области Максим Марченко сообщил об ударе по объекту инфраструктуры региона.
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