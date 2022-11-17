Момент мощного взрыва в украинском Днепре попал на камеру видеорегистратора. На кадрах поднимается столб огня.

Момент мощного взрыва в Днепре попал на камеру видеорегистратора. Видео © Телеграм-канал "Дни.Pro"

Очевидцы не исключают, что удар был нанесён по предприятию "Южмаш", ранее о том, что завод попал под обстрел, заявлял премьер Украины Денис Шмыгаль.