Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 ноября, 07:05
5000

На Украине сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Одессе

Звуки взрывов слышны в Киеве, Днепропетровске и Одессе. По данным местных СМИ, работает система противовоздушной обороны.

В частности, о работе ПВО пишут журналисты из Днепропетровска. А руководитель объединённого пресс-центра сил обороны украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила ракетный удар по Одессе. Также сообщается о взрывах в Киеве и Киевской области. Официальных данных пока нет.

Киев ищет помощи Запада из-за нехватки компонентов для восстановления энергетики

Киев ищет помощи Запада из-за нехватки компонентов для восстановления энергетики

Ранее Лайф писал, что в Киеве и восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее она распространилась на территорию всей страны.

Обложка ©

Telegram-канал Минобороны России

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров