На Украине сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Одессе
Звуки взрывов слышны в Киеве, Днепропетровске и Одессе. По данным местных СМИ, работает система противовоздушной обороны.
В частности, о работе ПВО пишут журналисты из Днепропетровска. А руководитель объединённого пресс-центра сил обороны украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила ракетный удар по Одессе. Также сообщается о взрывах в Киеве и Киевской области. Официальных данных пока нет.
Ранее Лайф писал, что в Киеве и восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее она распространилась на территорию всей страны.
Telegram-канал Минобороны России