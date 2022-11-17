На Украине сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Одессе

В частности, о работе ПВО пишут журналисты из Днепропетровска. А руководитель объединённого пресс-центра сил обороны украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила ракетный удар по Одессе. Также сообщается о взрывах в Киеве и Киевской области. Официальных данных пока нет.