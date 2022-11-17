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Регион
Опубликовано 17 ноября 2022, 07:05
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На Украине сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Одессе

Звуки взрывов слышны в Киеве, Днепропетровске и Одессе. По данным местных СМИ, работает система противовоздушной обороны.

В частности, о работе ПВО пишут журналисты из Днепропетровска. А руководитель объединённого пресс-центра сил обороны украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила ракетный удар по Одессе. Также сообщается о взрывах в Киеве и Киевской области. Официальных данных пока нет.

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Ранее Лайф писал, что в Киеве и восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее она распространилась на территорию всей страны.

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Артур Лапсаков
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