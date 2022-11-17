В МИД России призвали как можно быстрее договориться о безопасной зоне вокруг ЗАЭС

Россия сохраняет контакты с МАГАТЭ по вопросу создания безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. По его словам, достигнуть договорённостей необходимо как можно быстрее.

"Мы находимся в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ и лично с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси по данному вопросу. Разделяем его мнение, что это необходимо сделать как можно быстрее", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, агентство также ведёт переговоры по этому вопросу и с украинской стороной. Вершинин подчеркнул, что основной целью создания безопасной зоны является предотвращение угроз, возникающих в связи с периодическими обстрелами станции и её инфраструктуры со стороны киевского режима, поскольку это может привести к настоящей техногенной катастрофе.

Замглавы МИД напомнил, что специалисты МАГАТЭ присутствуют на станции с сентября. Речь идёт о четырёх сотрудниках секретариата агентства, у которых есть доступ ко всем объектам ЗАЭС, благодаря чему они могут отслеживать ситуацию и оперативно докладывать обо всех происшествиях на станции.