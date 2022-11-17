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17 ноября, 06:41

В МИД России призвали как можно быстрее договориться о безопасной зоне вокруг ЗАЭС

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Россия сохраняет контакты с МАГАТЭ по вопросу создания безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. По его словам, достигнуть договорённостей необходимо как можно быстрее.

"Мы находимся в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ и лично с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси по данному вопросу. Разделяем его мнение, что это необходимо сделать как можно быстрее", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По его словам, агентство также ведёт переговоры по этому вопросу и с украинской стороной. Вершинин подчеркнул, что основной целью создания безопасной зоны является предотвращение угроз, возникающих в связи с периодическими обстрелами станции и её инфраструктуры со стороны киевского режима, поскольку это может привести к настоящей техногенной катастрофе.

Замглавы МИД напомнил, что специалисты МАГАТЭ присутствуют на станции с сентября. Речь идёт о четырёх сотрудниках секретариата агентства, у которых есть доступ ко всем объектам ЗАЭС, благодаря чему они могут отслеживать ситуацию и оперативно докладывать обо всех происшествиях на станции.

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Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о прогрессе в ходе переговоров по безопасной зоне вокруг Запорожской атомной электростанции, но при этом назвал маловероятным привлечение миротворцев всемирной организации на объект.

Максим Плетнёв

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