Умер президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков
Александр Горшков. Обложка © Kremlin.ru
Олимпийский чемпион, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил генеральный директор организации Александр Коган.
Умер президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков. Видео © LIFE
"Ушёл светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьёй. Самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Для нас это огромная потеря", — приводит слова Когана ТАСС.
Горшков возглавил ФФККР летом 2010 года и трижды переизбирался на эту должность. За спортивную карьеру Горшков смог выиграть золото Олимпийских игр 1976 года, также на его счету по шесть побед на чемпионатах мира и Европы.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своём самочувствии. Она поблагодарила журналистов за беспокойство, но призналась, что с ней всё хорошо.