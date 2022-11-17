Олимпийский чемпион, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил генеральный директор организации Александр Коган.

Умер президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков. Видео © LIFE

"Ушёл светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьёй. Самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Для нас это огромная потеря", — приводит слова Когана ТАСС.

Горшков возглавил ФФККР летом 2010 года и трижды переизбирался на эту должность. За спортивную карьеру Горшков смог выиграть золото Олимпийских игр 1976 года, также на его счету по шесть побед на чемпионатах мира и Европы.