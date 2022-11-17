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17 ноября, 06:23
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Умер президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков

<p>Александр Горшков. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/17777/photos/14981" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Александр Горшков. Обложка © Kremlin.ru

Олимпийский чемпион, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил генеральный директор организации Александр Коган.

Умер президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков. Видео © LIFE

"Ушёл светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря. Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьёй. Самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Для нас это огромная потеря", — приводит слова Когана ТАСС.

Горшков возглавил ФФККР летом 2010 года и трижды переизбирался на эту должность. За спортивную карьеру Горшков смог выиграть золото Олимпийских игр 1976 года, также на его счету по шесть побед на чемпионатах мира и Европы.

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Артур Лапсаков

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