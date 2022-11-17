Сын Шумахера покинет "Формулу-1" в конце сезона

Мик Шумахер, сын легенды автоспорта Михаэля Шумахера, покинет команду "Формулы-1" "Хаас" по окончании сезона 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба конюшни.

Руководитель команды Гюнтер Штайнер поблагодарил Мика за вклад в развитие, который он внёс за последние годы, проводя успешные сезоны в юниорских чемпионатах, а затем финишируя в очковой зоне уже в "Формуле-1".

"Хотя мы выбрали разные пути, вся команда желает Мику всего наилучшего в дальнейшей карьере", — добавил Штайнер.