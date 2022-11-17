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Регион
Опубликовано 17 ноября 2022, 09:41

Сын Шумахера покинет "Формулу-1" в конце сезона

Команда "Формулы-1" "Хаас" объявила об уходе Мика Шумахера в конце сезона

Мик Шумахер, сын легенды автоспорта Михаэля Шумахера, покинет команду "Формулы-1" "Хаас" по окончании сезона 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба конюшни.

Руководитель команды Гюнтер Штайнер поблагодарил Мика за вклад в развитие, который он внёс за последние годы, проводя успешные сезоны в юниорских чемпионатах, а затем финишируя в очковой зоне уже в "Формуле-1".

В "Формуле-1"побит рекорд, установленный ещё Шумахером
В "Формуле-1"побит рекорд, установленный ещё Шумахером

"Хотя мы выбрали разные пути, вся команда желает Мику всего наилучшего в дальнейшей карьере", — добавил Штайнер.

Заменит Шумахера немецкий пилот Нико Хюлькенберг. Его напарником в новом сезоне будет датчанин Кевин Магнуссен.

Ранее Лайф писал о смерти владельца команды "Формулы-1" "Ред Булл" Дитриха Матешица. Австрийский бизнесмен до этого долго болел и умер на 79-м году жизни. После этого "Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов нынешнего сезона.

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Сайт команды "Хаас"

Артур Лапсаков
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