Сын Шумахера покинет "Формулу-1" в конце сезона
Команда "Формулы-1" "Хаас" объявила об уходе Мика Шумахера в конце сезона
Мик Шумахер, сын легенды автоспорта Михаэля Шумахера, покинет команду "Формулы-1" "Хаас" по окончании сезона 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба конюшни.
Руководитель команды Гюнтер Штайнер поблагодарил Мика за вклад в развитие, который он внёс за последние годы, проводя успешные сезоны в юниорских чемпионатах, а затем финишируя в очковой зоне уже в "Формуле-1".
"Хотя мы выбрали разные пути, вся команда желает Мику всего наилучшего в дальнейшей карьере", — добавил Штайнер.
Заменит Шумахера немецкий пилот Нико Хюлькенберг. Его напарником в новом сезоне будет датчанин Кевин Магнуссен.
Ранее Лайф писал о смерти владельца команды "Формулы-1" "Ред Булл" Дитриха Матешица. Австрийский бизнесмен до этого долго болел и умер на 79-м году жизни. После этого "Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов нынешнего сезона.
Сайт команды "Хаас"