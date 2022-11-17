Глава Одесской области сообщил об ударе по объекту инфраструктуры

Губернатор Одесской области Максим Марченко сообщил об ударе по объекту инфраструктуры региона. Он также не исключил, что возможна массированная ракетная атака по всей территории Украины.

"Противник нанёс ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях", — написал он в телеграм-канале.