Глава Одесской области сообщил об ударе по объекту инфраструктуры
Губернатор Одесской области Максим Марченко сообщил об ударе по объекту инфраструктуры региона. Он также не исключил, что возможна массированная ракетная атака по всей территории Украины.
"Противник нанёс ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ранее сегодня, 17 ноября, звуки взрывов услышали в Киеве, Днепропетровске и Одессе. Журналисты из Днепропетровска пишут о работе ПВО, а руководитель пресс-центра сил обороны украинских войск "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила ракетный удар по Одессе. Также сообщается о взрывах в Киеве и Киевской области. Официальных данных пока нет.