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17 ноября, 07:31

В Запорожской области зафиксировали переброску бригад и артиллерии ВСУ

Рогов заявил, что ВСУ перебрасывают бригады и артиллерию на Запорожское направление

ВСУ перебрасывают две бригады и артиллерию в район Орехова в Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В данный момент идёт переброска двух бригад. Причём приоритетным направлением, куда поступают подразделения, является Орехов", — сказал он в эфире телеканала "Звезда".

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По словам Рогова, изначально украинские войска рассматривали район Орехова и Гуляйполя, но сейчас различная артиллерия, бронетехника и живая сила поступают именно в Орехов. При этом глава движения уверен, что предпосылки того, что наступление ВСУ превратится в контрнаступление союзных сил, есть.

"Косвенным признаком того, что противник это понимает, является сегодняшний подрыв украинскими военными моста в районе Черниговки. Это достаточно близко к линии боевого соприкосновения", — указал Рогов.

Ранее Рогов предупреждал, что Киев готовит наступление в Запорожской области до конца года. По его мнению, на данный момент предпосылок для заморозки конфликта нет. Однако это возможно, если нанести ряд существенных ударов по ВСУ, добавил он.

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Twitter / Генеральний штаб ЗСУ

Артур Лапсаков

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