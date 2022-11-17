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Опубликовано 17 ноября 2022, 07:25

В Запорожской области из-за обстрела ВСУ погибло два человека

Рогов: При обстреле ВСУ Михайловки в Запорожской области погибло два человека

Из-за атаки ВСУ в Михайловке Запорожской области погибло два человека. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он добавил, что девять человек получили ранения.

"Из них один в тяжёлом состоянии, двое в реанимации, четыре человека в данный момент в хирургии", — уточнил он.

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По словам Рогова, в течение нескольких часов украинские войска обстреливали из тяжёлых видов вооружения три населённых пункта — Васильевку, Новобогдановку и Михайловку.

"Под прицел боевиков ВСУ попали жилые дома в Васильевке (прямые попадания) и Новобогдановке, а также школа № 8 в Михайловке", — отметил Рогов.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о том, что украинские военные целенаправленно бьют по сельскохозяйственным объектам Запорожской области уже на протяжении пяти месяцев.

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Илья Суриков
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