Скончался один из пострадавших при подрыве авто на мине в Брянской области

Один из двух пострадавших при подрыве на мине в Брянской области скончался в больнице. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался", — написал Богомаз, добавив, что второй пострадавший находится в больнице.

По данным Лайфа, за рулём уазика, который наехал на снаряд, находился 54-летний управляющий местным фермерским хозяйством. Он погиб. На пассажирском сиденье ехал ветврач ветеринарной станции. У него диагностированы контузия, ушиб грудной клетки и перелом.