Скончался один из пострадавших при подрыве авто на мине в Брянской области
Брянский губернатор Богомаз сообщил о гибели одного из раненных при подрыве на мине
Один из двух пострадавших при подрыве на мине в Брянской области скончался в больнице. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался", — написал Богомаз, добавив, что второй пострадавший находится в больнице.
По данным Лайфа, за рулём уазика, который наехал на снаряд, находился 54-летний управляющий местным фермерским хозяйством. Он погиб. На пассажирском сиденье ехал ветврач ветеринарной станции. У него диагностированы контузия, ушиб грудной клетки и перелом.
Напомним, ЧП произошло накануне вечером возле села Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области. Мина сдетонировала, когда на неё наехал гражданский автомобиль.
ТАСС / Александр Рюмин