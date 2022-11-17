Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 ноября, 07:10
3100

Скончался один из пострадавших при подрыве авто на мине в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил о гибели одного из раненных при подрыве на мине

Один из двух пострадавших при подрыве на мине в Брянской области скончался в больнице. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался", — написал Богомаз, добавив, что второй пострадавший находится в больнице.

По данным Лайфа, за рулём уазика, который наехал на снаряд, находился 54-летний управляющий местным фермерским хозяйством. Он погиб. На пассажирском сиденье ехал ветврач ветеринарной станции. У него диагностированы контузия, ушиб грудной клетки и перелом.

Российский сапёр подорвался на мине в Курской области

Российский сапёр подорвался на мине в Курской области

Напомним, ЧП произошло накануне вечером возле села Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области. Мина сдетонировала, когда на неё наехал гражданский автомобиль.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров