В Госдуме считают, что Украина обязана выплатить России репарации
Депутат Госдумы Шеремет предупредил Украину о выплате репараций России за обстрелы
Властям Украины придётся выплатить России репарации за обстрелы и разрушение её новых четырёх регионов. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
"Если нынешний киевский режим думает, что они могут безнаказанно обстреливать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, то глубоко ошибаются. Им это так просто не сойдёт с рук", — предупредил он в комментарии РИА "Новости".
По словам депутата, настанет время, когда Киеву придётся заплатить репарации и сполна ответить перед законом. Нанесённый ущерб обязательно будет подсчитан, а счёт выставлен Украине, добавил Шеремет.
Напомним, ранее Генеральная Ассамблея ООН во время спецсессии приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причинённого Украине во время проведения спецоперации. Документ признаёт необходимость создания механизма по возмещению этих убытков.
Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина