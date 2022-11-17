В Госдуме считают, что Украина обязана выплатить России репарации

Властям Украины придётся выплатить России репарации за обстрелы и разрушение её новых четырёх регионов. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

"Если нынешний киевский режим думает, что они могут безнаказанно обстреливать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, то глубоко ошибаются. Им это так просто не сойдёт с рук", — предупредил он в комментарии РИА "Новости".

По словам депутата, настанет время, когда Киеву придётся заплатить репарации и сполна ответить перед законом. Нанесённый ущерб обязательно будет подсчитан, а счёт выставлен Украине, добавил Шеремет.