Захарова поинтересовалась у главы MI5 Маккаллума о количестве британских шпионов в мире

Британская пресса никогда не спросит главу MI5 Кена Маккаллума о количестве шпионов страны, разбросанных по миру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание руководителя разведки о высланных российских "шпионах".

"И британская пресса же никогда не спросит Маккаллума, сколько британских шпионов разбросано по миру. Не интересно? Или знают, что с ними потом сделают?" — написала Захарова в телеграм-канале.

Дипломат также задалась вопросом, сможет ли посол Британии в Москве порассуждать на эту тему "так же открыто, как её старший брат Маккаллум"? Кроме того, Захарова поинтересовалась, сколько британских шпионов работали в посольстве в Москве до 2022 года и сколько их осталось сейчас.