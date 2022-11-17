Захарова поинтересовалась у главы MI5 Маккаллума о количестве британских шпионов в мире
Британская пресса никогда не спросит главу MI5 Кена Маккаллума о количестве шпионов страны, разбросанных по миру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание руководителя разведки о высланных российских "шпионах".
"И британская пресса же никогда не спросит Маккаллума, сколько британских шпионов разбросано по миру. Не интересно? Или знают, что с ними потом сделают?" — написала Захарова в телеграм-канале.
Дипломат также задалась вопросом, сможет ли посол Британии в Москве порассуждать на эту тему "так же открыто, как её старший брат Маккаллум"? Кроме того, Захарова поинтересовалась, сколько британских шпионов работали в посольстве в Москве до 2022 года и сколько их осталось сейчас.
Ранее Лайф рассказывал, что британцы назвали премьера Риши Сунака лицемером после слов о Путине. Его поддержали и другие пользователи, увидев в словах Сунака лишь очередную браваду и следование мировому антироссийскому тренду.
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