Зеленский допустил транзит российского аммиака при обмене всеми пленными
Украина может согласиться на транзит российского аммиака, если будет решён вопрос обмена пленными по формуле "всех на всех". Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Соглашение о транзите аммиака. Мы можем на это пойти, только если будет решён гуманитарный аспект обмена всех на всех. Моё предложение было таким", — сказал он на экономическом форуме.
Перед этим замглавы МИД РФ Сергей Вершинин говорил в интервью РИА "Новости", что аммиакопровод Тольятти – Одесса исправен и может быть перезапущен. Кроме того, обстоятельства поставок прописаны в продуктовой сделке, а транзит нельзя обставлять предварительными условиями, указывал дипломат.
Напомним, Зеленский предложил России формулу обмена "всех на всех" в ходе выступления на саммите G20. По мнению украинского лидера, вернуться на территорию страны в рамках обмена должны в том числе и мирные граждане, которые после начала специальной военной операции уехали в Россию.
Twitter / Володимир Зеленський