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17 ноября, 10:32
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ОЭЗ "Алабуга" оставила послание российским специалистам на Таймс-сквер в Нью-Йорке

ОЭЗ "Алабуга" призвала специалистов вернуться в РФ, разместив рекламу на Таймс-сквер

<p>Цифровой баннер ОЭЗ "Алабуга" с призывом возвращаться в Россию. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-39536822_3144" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОЭЗ "Алабуга"</a></p>

Цифровой баннер ОЭЗ "Алабуга" с призывом возвращаться в Россию. Обложка © VK / ОЭЗ "Алабуга"

Особая экономическая зона "Алабуга" (Татарстан) призвала специалистов прилететь обратно в Россию, разместив рекламу на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. На цифровом баннере написано: "Пора возвращаться домой".

"Действительно, мы приглашаем наших вернуться. Кто не заметил, мы конкурируем на всех фронтах с корпорациями мирового уровня. Ниши в России освободились, мы можем платить профессионалам вознаграждение мирового уровня. Потому что перед нами стоят задачи мирового уровня", — отметили в ОЭЗ.

В "Алабуге" также заявили, что россияне являются профессионалами в области авиации, микроэлектроники и IT. В ОЭЗ подчеркнули, что такие люди "востребованы нашей страной", поэтому им будет сделано лучшее в мире предложение.

В Чувашии и Волгограде появятся особые экономические зоны

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Ранее Лайф писал, что Минцифры сейчас работает над программой по возвращению в Россию уехавших специалистов в области IT. По словам главы ведомства Максута Шадаева, вопрос "экономических условий" в этой ситуации не стоит, просто покинувшие родину айтишники, со слов министра, должны понимать, что в России "им нечего бояться".

Никита Осипов

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