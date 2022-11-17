ОЭЗ "Алабуга" оставила послание российским специалистам на Таймс-сквер в Нью-Йорке
ОЭЗ "Алабуга" призвала специалистов вернуться в РФ, разместив рекламу на Таймс-сквер
Цифровой баннер ОЭЗ "Алабуга" с призывом возвращаться в Россию. Обложка © VK / ОЭЗ "Алабуга"
Особая экономическая зона "Алабуга" (Татарстан) призвала специалистов прилететь обратно в Россию, разместив рекламу на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. На цифровом баннере написано: "Пора возвращаться домой".
"Действительно, мы приглашаем наших вернуться. Кто не заметил, мы конкурируем на всех фронтах с корпорациями мирового уровня. Ниши в России освободились, мы можем платить профессионалам вознаграждение мирового уровня. Потому что перед нами стоят задачи мирового уровня", — отметили в ОЭЗ.
В "Алабуге" также заявили, что россияне являются профессионалами в области авиации, микроэлектроники и IT. В ОЭЗ подчеркнули, что такие люди "востребованы нашей страной", поэтому им будет сделано лучшее в мире предложение.
Ранее Лайф писал, что Минцифры сейчас работает над программой по возвращению в Россию уехавших специалистов в области IT. По словам главы ведомства Максута Шадаева, вопрос "экономических условий" в этой ситуации не стоит, просто покинувшие родину айтишники, со слов министра, должны понимать, что в России "им нечего бояться".