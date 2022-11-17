Европейцам предрекли новую смертельную эпидемию в ближайшие 10 лет

Последствия пандемии коронавируса и переориентирование системы здравоохранения Европы на борьбу с инфекцией серьёзно тормозит ситуацию с лечением онкологических болезней. По данным исследования, опубликованным в журнале The Lancet Oncology, если не принять экстренные меры сейчас, то европейским странам в ближайшие десять лет грозит эпидемия рака.

Как утверждают учёные из онкологической комиссии, ковид отрицательно сказался как на обследовании, так и на лечении больных раком людей. Так, в первый год пандемии врачи наблюдали на полтора миллиона меньше "раковых" пациентов, при этом каждый второй из них не получал операцию или химиотерапию. Вместе с тем из-за снижения качества услуг в медицинской сфере было пропущено 100 миллионов обследований на онкологию, из-за этого до миллиона европейцев сейчас могут иметь недиагностированный рак.

Кроме того, на исследования онкологических заболеваний рака в Европе в 2010–2019 годах было выделено примерно 20–22 млрд евро, при этом в США за тот же период сумма была в три раза больше (около 76 млрд евро). В связи с этим европейские учёные призвали увеличить бюджет на исследования рака.