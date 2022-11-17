В Москве назвали идею Киева о публичных переговорах попыткой превратить дипломатию в шоу

Идея киевских властей о публичных переговорах между Украиной и Россией является попыткой превратить дипломатию в шоу, что говорит о несерьёзности намерений. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в Москве.

"Новая киевская идея "публичных" переговоров, или попытка превратить дипломатию в телешоу, подтверждает несерьёзность его намерений", — заявил неназванный собеседник агентства.

Источник напомнил, что Россия не меняла позицию об открытости к переговорам, в отличие от украинской стороны, которая то просит их начать, то выходит из них, то готова возобновить, но выдвигает неадекватные предварительные условия. Киев ведёт себя капризно и непоследовательно, указал он.