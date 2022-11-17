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17 ноября, 10:14

В Москве назвали идею Киева о публичных переговорах попыткой превратить дипломатию в шоу

Идея киевских властей о публичных переговорах между Украиной и Россией является попыткой превратить дипломатию в шоу, что говорит о несерьёзности намерений. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в Москве.

"Новая киевская идея "публичных" переговоров, или попытка превратить дипломатию в телешоу, подтверждает несерьёзность его намерений", — заявил неназванный собеседник агентства.

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Источник напомнил, что Россия не меняла позицию об открытости к переговорам, в отличие от украинской стороны, которая то просит их начать, то выходит из них, то готова возобновить, но выдвигает неадекватные предварительные условия. Киев ведёт себя капризно и непоследовательно, указал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал некие сигналы о том, что Россия хочет прямых переговоров. При этом он заметил о нежелании проводить переговоры с Москвой "за кулисами" и заверил, что Киев предложит публичный формат.

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Shutterstock

Артур Лапсаков

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