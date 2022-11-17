Психолог объяснила отказ от семейной терапии страхом раскрыться перед партнёром
Психолог Савская рассказала, что семейная терапия в РФ набирает популярность
Семейная терапия в России набирает популярность, однако большей популярностью пока пользуются личные консультации, даже если проблема появилась именно в отношениях. Об этом в беседе с Лайфом рассказала психолог, сексолог Ольга Савская. По её словам, многие придерживаются индивидуальной терапии, потому что боятся раскрыться.
"Им сложно пойти в семейную терапию, проще пойти в личную, а потом, когда они уже дозревают, они приходят в семейную. А некоторые никогда не соглашаются, потому что они в это либо не верят, либо считают, что такого не должно быть, либо человек что-то прячет и не хочет раскрываться перед партнёром", — отметила она.
Эксперт добавила, что чаще всего на индивидуальную терапию идут те, кто уже мотивирован что-то сделать для отношений, однако партнёры не всегда могут работать в паре. По мнению Савской, чаще всего "один готов и тащит второго".
"Сейчас [в России] всё меняется, и люди осознают, что для того, чтобы улучшить отношения, надо идти к психологу, и потихонечку это у нас уже приживается, это практикуется. Я очень часто сейчас веду супружеские пары, которые приходят с различными запросами для того, чтобы отрегулировать отношения", — отметила она.
Специалист рассказала, что к семейному психологу пары приходят с различными проблемами — некоторые сталкиваются с трудностями в постели, кто-то на грани развода и хочет спасти отношения или мирно разойтись, а есть люди, которые пытаются пережить измену одного из партнёров. Кроме того, за помощью специалиста обращаются, если в паре есть проблемы с ревностью. При этом эксперт отметила, что на Западе семейная терапия более развита, чем в РФ. По её мнению, это может быть связано с тем, что такая услуга входит в страховку. Сексолог подчеркнула, что семейная терапия в западных странах — это норма, она помогает людям улучшить отношения. По её словам, люди прекрасно понимают: чтобы урегулировать конфликты, стоит воспользоваться именно таким видом помощи.
Ранее Лайф писал, что при лечении душевной травмы, например после измены близкого человека, одними таблетками не обойтись, помимо того, важна помощь специалиста. Об этом напомнил кандидат медицинских наук, психиатр, старший научный сотрудник МГППУ Геннадий Банников.
Shutterstock