Психолог объяснила отказ от семейной терапии страхом раскрыться перед партнёром

Семейная терапия в России набирает популярность, однако большей популярностью пока пользуются личные консультации, даже если проблема появилась именно в отношениях. Об этом в беседе с Лайфом рассказала психолог, сексолог Ольга Савская. По её словам, многие придерживаются индивидуальной терапии, потому что боятся раскрыться.

"Им сложно пойти в семейную терапию, проще пойти в личную, а потом, когда они уже дозревают, они приходят в семейную. А некоторые никогда не соглашаются, потому что они в это либо не верят, либо считают, что такого не должно быть, либо человек что-то прячет и не хочет раскрываться перед партнёром", — отметила она.

Эксперт добавила, что чаще всего на индивидуальную терапию идут те, кто уже мотивирован что-то сделать для отношений, однако партнёры не всегда могут работать в паре. По мнению Савской, чаще всего "один готов и тащит второго".

"Сейчас [в России] всё меняется, и люди осознают, что для того, чтобы улучшить отношения, надо идти к психологу, и потихонечку это у нас уже приживается, это практикуется. Я очень часто сейчас веду супружеские пары, которые приходят с различными запросами для того, чтобы отрегулировать отношения", — отметила она.

Специалист рассказала, что к семейному психологу пары приходят с различными проблемами — некоторые сталкиваются с трудностями в постели, кто-то на грани развода и хочет спасти отношения или мирно разойтись, а есть люди, которые пытаются пережить измену одного из партнёров. Кроме того, за помощью специалиста обращаются, если в паре есть проблемы с ревностью. При этом эксперт отметила, что на Западе семейная терапия более развита, чем в РФ. По её мнению, это может быть связано с тем, что такая услуга входит в страховку. Сексолог подчеркнула, что семейная терапия в западных странах — это норма, она помогает людям улучшить отношения. По её словам, люди прекрасно понимают: чтобы урегулировать конфликты, стоит воспользоваться именно таким видом помощи.