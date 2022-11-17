Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 ноября, 09:53

В Крыму сбили беспилотник над подстанцией "Кафа"

В Крыму над подстанцией "Кафа" сбили беспилотник, электроснабжение не нарушено. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.

"По подстанции "Кафа". Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено", — написал он в телеграм-канале.

Пограничники Белоруссии сбили беспилотник, прилетевший с территории Украины

Пограничники Белоруссии сбили беспилотник, прилетевший с территории Украины

А накануне, 16 ноября, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что около четырёх утра неопознанный беспилотник атаковал нефтебазу в селе Стальной Конь. Как рассказала Лайфу местная жительница, она слышала звук взрыва. В результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

ТАСС / Руслан Шамуков

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров