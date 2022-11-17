В Крыму сбили беспилотник над подстанцией "Кафа"
В Крыму над подстанцией "Кафа" сбили беспилотник, электроснабжение не нарушено. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.
"По подстанции "Кафа". Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено", — написал он в телеграм-канале.
А накануне, 16 ноября, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что около четырёх утра неопознанный беспилотник атаковал нефтебазу в селе Стальной Конь. Как рассказала Лайфу местная жительница, она слышала звук взрыва. В результате происшествия никто не пострадал.
Обложка ©
ТАСС / Руслан Шамуков