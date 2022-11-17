В Крыму сбили беспилотник над подстанцией "Кафа"

В Крыму над подстанцией "Кафа" сбили беспилотник, электроснабжение не нарушено. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.

"По подстанции "Кафа". Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено", — написал он в телеграм-канале.