Блогерша из Челябинска поливала грязью РФ на пьяных стримах, и теперь её проверит полиция
Полиция проверит блогершу из Челябинска, которая в прямых эфирах осуждает власть и СВО
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку критических высказываний жительницы Челябинска о спецоперации и российской власти. Об этом Лайфу сообщил источник в силовых структурах.
Фрагмент одного из прямых эфиров блогерши из Челябинска. Видео © VK / "Спецоперация [Z]"
Кристина Х. вещает в "Тиктоке" под ником bigbombalovel1, где у неё более 107 тысяч подписчиков. В прямых эфирах женщина жёстко критикует действия российских властей, СВО, а также высказывается в поддержку Украины. Иногда перед подписчиками она устраивает эмоциональные шоу, где рубит "правду-матку" с бокалом пива. Судя по бейджу блогерши в одном из видео, она работает в магазине женской одежды больших размеров "Леди Мармелад".
В одном из роликов Кристина, в частности, обвинила российских военных в незаконных действиях по отношению к населению Донбасса.
Она также отметила: если она живёт в России, то не значит, что она "не понимает правды", и люди вокруг "всё понимают". Теперь блогерше предстоит пообщаться с полицией.
Ранее Лайф сообщал, что суд оштрафовал актёра Артура Смольянинова за дискредитацию ВС РФ. В одном из интервью артист высказался против спецоперации на Украине. К слову, до этого, ещё весной, звезда "Девятой роты" Смольянинов тоже критиковал СВО.
VK / "Спецоперация [Z]"