Блогерша из Челябинска поливала грязью РФ на пьяных стримах, и теперь её проверит полиция

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку критических высказываний жительницы Челябинска о спецоперации и российской власти. Об этом Лайфу сообщил источник в силовых структурах.

Фрагмент одного из прямых эфиров блогерши из Челябинска. Видео © VK / "Спецоперация [Z]"

Кристина Х. вещает в "Тиктоке" под ником bigbombalovel1, где у неё более 107 тысяч подписчиков. В прямых эфирах женщина жёстко критикует действия российских властей, СВО, а также высказывается в поддержку Украины. Иногда перед подписчиками она устраивает эмоциональные шоу, где рубит "правду-матку" с бокалом пива. Судя по бейджу блогерши в одном из видео, она работает в магазине женской одежды больших размеров "Леди Мармелад".

В одном из роликов Кристина, в частности, обвинила российских военных в незаконных действиях по отношению к населению Донбасса.

Она также отметила: если она живёт в России, то не значит, что она "не понимает правды", и люди вокруг "всё понимают". Теперь блогерше предстоит пообщаться с полицией.