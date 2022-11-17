Зеленский заявил, что все коррупционеры уехали с Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что коррупции в его стране больше нет. Об этом он сказал на экономическом форуме.

"Не будет никакой коррупции, сейчас её и нет. <...> Все коррупционеры уехали", — заметил Зеленский.

Украинский лидер также добавил, что сейчас страна объединена.