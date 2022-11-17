Зеленский заявил, что все коррупционеры уехали с Украины
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что коррупции в его стране больше нет. Об этом он сказал на экономическом форуме.
"Не будет никакой коррупции, сейчас её и нет. <...> Все коррупционеры уехали", — заметил Зеленский.
Украинский лидер также добавил, что сейчас страна объединена.
Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко в разговоре с пранкерами назвал окружение Зеленского "полезными идиотами". Бывший лидер страны указал, что люди из окружения главы Незалежной предлагают обрушиться с атакой на некоторых политических деятелей.
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Офис президента Украины