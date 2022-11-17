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17 ноября, 09:38

Зеленский заявил, что все коррупционеры уехали с Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что коррупции в его стране больше нет. Об этом он сказал на экономическом форуме.

"Не будет никакой коррупции, сейчас её и нет. <...> Все коррупционеры уехали", — заметил Зеленский.

Украинский лидер также добавил, что сейчас страна объединена.

В НАТО заявили о потере доверия к Зеленскому

В НАТО заявили о потере доверия к Зеленскому

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко в разговоре с пранкерами назвал окружение Зеленского "полезными идиотами". Бывший лидер страны указал, что люди из окружения главы Незалежной предлагают обрушиться с атакой на некоторых политических деятелей.

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Офис президента Украины

Артур Лапсаков

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